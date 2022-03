So will Lamborghini die Elektro-Zukunft stemmen

In Zahlen drückt sich das so aus: Schon 2020 wurde mit 7430 Auslieferungen zum Rekordjahr, das von 2021 noch übertroffen wurde, dem bislang besten Jahr in der Geschichte von Lamborghini. In Kundenhand gingen 8405 Fahrzeuge. Auf Amerika entfallen 35 Prozent, EMEA (Europa, Nahost und Afrika) hat einen Anteil von 39 Prozent, Asien/Pazifik kommt auf 27 Prozent. In allen Regionen war das Wachstum zweistellig. Am stärksten wuchs der Absatz in China und Hongkong, ein Plus von 55 Prozent. Das Reich der Mitte nimmt jährlich fast 1000 Fahrzeuge ab - gut dreimal so viele wie die Italiener selbst.