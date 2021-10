Ohrfeige für Lamborghini wegen des New Countach

Glückseligkeit bei Marke und Kunden …

In der im August verteilten Pressemitteilung schwärmt Chefdesigner Mitja Borkert: „Ein so bedeutendes Auto in eine neue Ära zu führen, ist ein einzigartiges Privileg.“ Das Modell habe seinerzeit „die Menschen zum Lächeln und zum Starren gebracht“, allerdings hebe seine Replika “diese Klarheit auf ein neues Niveau“. Die exklusive limitierte Auflage nehme einen “Platz in der Automobilgeschichte ein“. Und sicher auch in der Bilanz der Sportwagenmarke: Dem Vernehmen nach werden pro Einheit mindestens zwei Millionen Euro aufgerufen. 112 Stück sollen gebaut werden. Eitel Sonnenschein also bei Kunden und Hersteller.