Cid Rim: „Ich muss Stress und Angst spüren“

Die meisten hätten wahrscheinlich geantwortet, Wien klingt nach Klassik, nach Wienerlied, Austropop oder Falco. Was ist die Wien-Klammer hinter deinem Album „Songs Of Vienna“?

Vom Entstehungsprozess her hat das Album sehr viel mit Wien zu tun. Alle Texte und die gesprochenen Inhalte entstanden in Wien. Die Soundskizzen habe ich überall zusammengesammelt und in Wien gemischt und abgeschlossen. Ich habe ein sehr gutes Netzwerk von Freunden, wo ich mich tageweise reinsetzen kann, bin quasi Studionomade. Mit dem Laptop ist das relativ einfach. So habe ich auch in London gearbeitet und vor zwei Jahren war ich viel in Los Angeles. Ich war jede Woche in einem anderen Studio. Ich habe stets das jeweils vorhandene Equipment ausprobiert und bin absichtlich früher gekommen und länger geblieben, um an bestimmte ältere Synthesizer ranzukommen. Die könnte ich mir nicht leisten, das ist genauso wie bei den Immobilien. (lacht) Ich habe dann aus den Geräten viele coole Ideen gewonnen und mich so vorgearbeitet. In Wien kam alles in eine Form: inhaltlich, thematisch, musikalisch. Das Album hat eine große Vielfalt, aber das gilt auch für Wien. Für mich klingt Wien wie auf meinem Album. Jeden Tag ein bisschen anders.