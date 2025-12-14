Ärztin hilft denen, die sonst keine Hilfe bekämen

Marie Neubauer widmet sich als Ärztin jenen in Wien, denen andere gerne ausweichen: Menschen, die so sehr am Rand der Gesellschaft stehen, dass sie nicht einmal krankenversichert sind. Trotzdem sieht sie selbst sich in einer privilegierten Position.
Pro Jahr werden im neunerhaus Gesundheitszentrum knapp 6000 Patienten behandelt – jene, die nicht versichert oder obdachlos sind. Ärztin Marie Neubauer ist seit sieben Jahren im Team. „Ich hatte das Privileg, Medizin studieren zu können. Das wollte dort einsetzen, wo es am meisten gebraucht wird“, schildert die 39-Jährige.
Menschenschlangen vom frühen Morgen weg
Von Montag bis Freitag ist von 9 bis 13 Uhr geöffnet, rund 30 Patienten werden behandelt. „Oft sind wir schon um 9.10 Uhr voll und müssen Klienten weiter- oder wegschicken.“ Und die Patienten werden immer mehr. Diabetes, Blutdruck, chronische Wunden, Suchterkrankungen, Männer und Frauen, alle Altersgruppen, sogar Kinder, die nicht versichert sind. Kam eine Tätigkeit in einer normalen Ordination für Neubauer nicht infrage?
„Ich leiste hier wertvolle, niederschwellige Arbeit, höre interessante, aber auch tragische Lebensgeschichten. Ich schätze es sehr, zu diesen Patienten Vertrauen und eine Beziehung aufzubauen.“ Und sie zu behandeln. Menschen, die sonst kaum die Möglichkeit einer medizinischen Betreuung hätten. Daher ist Neubauer in Vertretung für das Ärzteteam im neunerhaus unsere Wienerin der Woche.
