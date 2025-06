Verstappen zu Mercedes? Wolff: „Möchte Gespräche“

Wolff will Gespräche hinter verschlossenen Türen

Auf die Frage, ob es eine Deadline für Verstappen gebe, sein Interesse an Mercedes zu bekunden, antwortete Wolff: „Sie lassen es so klingen, als ob wir schon gefragt hätten: ‘Wann willst du zu uns kommen, was sind die Bedingungen?‘ Dem ist nicht so und so funktioniert es auch nicht“, sagte er. „Ich möchte die Gespräche hinter verschlossenen Türen führen, nicht bei Konferenzen.“ Der Mercedes-Boss sei sehr zufrieden mit seinen beiden Fahrern, beide werden in der Zukunft des Teams noch „großartig“ sein, ergänzte er.