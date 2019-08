Alpina will keine BMWs mit Frontantrieb anfassen

„Die sind bereits sehr hoch und werden durch Emissionsvorschriften weiter steigen. Da ist es besser für uns, wenn wir bei Längsmotoren mit ZF-Getrieben bleiben“, erklärte Bovensiepen. „Von der Frontantriebsarchitektur lassen wir lieber die Finger.“ Alpina verwendet Motoren grundsätzlich in mehreren Modellen. „Da hatten wir zum Beispiel den V8 im 6er, 5er und 7er. Bei den Dieseln haben wir dieselben Triebwerke in X3 und 5er. Nur den Sechszylinder-Benziner haben wir in 3er und 4er.“