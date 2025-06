Feuerwehrskandal kostet Stadt ein kleines Vermögen

„Da zwischenzeitlich die Betragsgrenze gemäß § 56 Oberösterreichische Gemeindeordnung für die Zuständigkeit des Stadtrates überschritten wurde, ergeht vom Stadtrat die Erweiterung der ursprünglichen Auftragsvergabe der Antrag an den Gemeinderat zur Fortsetzung des Mandats“, heißt es sperrig im Gemeinderatsantrag von Bürgermeister Paul Mahr. Angehängt sind drei Honorarnoten der Steuerberatungs- und Anwaltskanzlei KPMG, bzw. nahestehender Kanzleien. Die Summe der bisherigen Kosten für die Beratung und auch „umfangreichen Recherchen“, etwa wegen eines am Postweg verloren gegangenen USB-Sticks oder Schwärzungen nach dem Hinweisgeberschutz, etc. belaufen sich auf 120.202,42 Euro. Da der Stadtrat nur bis 50.0000 Euro die Freigabe erteilen kann, wurde nun der Gemeinderat eingeschaltet – und der nickte die Kosten ab.