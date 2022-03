Botschaften an den Prinzen im Kreuzstich

Kreuzstich 4.0

Einen analogen und dennoch auch zeitgeistigen Weg geht dagegen Ingrid Wurzinger-Leitner mit ihren 3D-Arbeiten. Auch ihre Ausstellung „Märchenprinz“ in der Kunstsammlung OÖ gehört zum Festival. Die Linzerin beschäftigt sich mit der Tradition des Kreuzstiches, ein „typisches“ Frauenhandwerk. Aber anstatt auf Stoff zu sticken, fädelt sie Stahlfäden in Kreuzstichtechnik kunstvoll durch Plexiglasobjekte. In der Ästhetik verfolgt sie das Schöne und Schaurige. In einer Reihe von Objekten, die sie Egon Schiele widmet, kommen sogar Totenköpfe oder Dornenzweige vor.