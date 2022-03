Auf 5,1 Prozent: Inflation wird kräftig anschieben

Russlands Angriff auf die Ukraine wird sich auch deutlich auf die Preisentwicklung in Europa auswirken - die Europäische Zentralbank EZB hat daher ihre Prognose für die Inflationsrate deutlich erhöht. Ihre Volkswirte erwarten für heuer jetzt eine durchschnittliche Teuerungsrate in der Währungsunion von 5,1 Prozent, wie die EZB am Donnerstag mitteilte. Noch im Dezember hatten sie 3,2 Prozent veranschlagt. Auch das Wirtschaftswachstum dürfte geringer ausfallen, als ursprünglich erwartet.