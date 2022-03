Rekordhoch: Februar-Inflation in Eurozone bei 5,8%

EZB von Inflationsdynamik überrascht

Das mittelfristige Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent wird mit dem jüngsten Preisschub stärker als bisher überschritten. Die EZB zeigte sich zuletzt von der anhaltend hohen Inflationsdynamik überrascht. An den Märkten wird eine Leitzinserhöhung in diesem Jahr nicht mehr ausgeschlossen. Angesichts der Konjunktursorgen wegen des Krieges in der Ukraine wurden die Erwartungen an einen Zinsschritt aber zuletzt gedämpft.