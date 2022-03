SPÖ und ÖGB für Erhöhung des Arbeitslosengeldes

Auch Armutskonferenz und Caritas dafür

Die Armutskonferenz warnte in einer Aussendung davor, dass „im Schatten der Ukraine-Krise die Arbeitslosenversicherung geschwächt und gekürzt wird“. Das Arbeitslosengeld sei in Österreich zu niedrig, Arbeitslosengeld und Notstandshilfe seien seit 20 Jahren nicht der Inflation angepasst worden. Ein Zuverdienst sei bei Langzeitarbeitslosen arbeitsmarktpolitisch sinnvoll, da er dort die Arbeitslosigkeit verkürze. Besonders in Bauindustrie, Tourismus und Arbeitskräfteüberlassung würden Arbeitgeber Arbeitslose beim Arbeitsmarktservice (AMS) monatelang zwischenparken. Eine bloße Degression am Anfang des Arbeitslosengeldes würde diese Fehlentwicklung verstärken, so die Armutskonferenz.