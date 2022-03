Tochter Allegra über Gucci-Mord: „War wie Tsunami“

Allegra Gucci will in Italien am 15. März ein Buch veröffentlichen, um nach all den Jahren „ihre Wahrheit“ zu erzählen. Ihre Mutter habe sich nach einer Gehirntumor-Operation 1992 verändert. Sie habe nicht mehr das getan, was ihr Spaß machte. „Nach so vielen Jahren glaube ich, dass sie mit ihrem Verhalten, das stark wirkte, immer eine Gebrechlichkeit versteckt hat“, sagte Gucci. Ein so klares Bild der Mutter zu sehen sei unerträglich. „Denn ich kann nicht akzeptieren, dass sie wirklich so ist.“