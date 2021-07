Lady Gaga begeistert in „House of Gucci“-Trailer

Lady Gaga als stylische italienische Gatten-Mörderin sorgt im ersten Trailer von Ridley Scotts „House of Gucci“ für Begeisterung. „Das wird ein Oscar!“, sind sich viele sicher. Und es ist wahrlich geradezu köstlich, ihr zuzuhören, wie sie exquisit gekleidet mit italienischem Akzent spricht und sich am Ende des Trailers zu den Worten: „Der Vater, der Sohn und das House of Gucci“ bekreuzigt. Mord hat tatsächlich noch nie so stilvoll ausgesehen.