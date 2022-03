Aktivisten umgehen russische Zensur mit PornHub

Mit der Abwanderung ausländischer Internetdienste und der Einführung eines strikten Zensurgesetzes haben Russen immer weniger Möglichkeiten, sich vorbei an der staatlichen Propaganda unabhängig über Putins Krieg in der Ukraine zu informieren. Aktivisten greifen daher zu ungewöhnlichen Methoden, um die Menschen in Russland zu erreichen. Nach Google Maps und Tinder dient nun sogar PornHub als Kommunikationskanal.