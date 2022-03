10-19 Uhr: Open Piano for Peace am Stephansplatz, 1010

15-22 Uhr: STOP THE WAR - anlässlich des europäischen Gedenktages für die Opfer des Terrorismus setzt die Wiener Clubkultur am 11. März ein Zeichen für Frieden in Europa am Maria-Theresien-Platz, 1010

19 Uhr: ROMANTISCHE ERINNERUNGEN Werke von Schumann, Schubert, Brahms im VIMAC (Marokkanergasse 5 - 1030)