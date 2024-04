Wie die Wiener Tschetschenen ticken

Fällt das Wort „Tschetschene“ läuft bei vielen Österreichern sofort das Kopfkino an. Seit dem schrecklichen Vernichtungsfeldzug Russlands gegen dieses Land, ranken sich viele Mythen und auch Vorurteile um diese Bevölkerungsgruppe – selten sind diese positiv besetzt. Wir haben uns daher auf die Spurensuche gemacht, schließlich ist Österreich ein wichtiges Zielland für tschetschenische Auswanderer. Und auch an den Schulen sorgt diese Migrantengruppe oftmals für Probleme. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.