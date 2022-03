Österreich kündigt rasche Hilfe für Flüchtlinge an

Flüchtlingshilfe in Wien voll angelaufen

Die Einrichtungen für Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, werden in Wien bereits stark frequentiert. Im Ankunftszentrum in der Leopoldstadt wurden am Wochenende insgesamt rund 1500 Personen betreut, wie eine Sprecherin des Krisenstabs am Montag berichtete. Die Zahl der Notquartiere für Betroffene, die zumindest kurzfristig einen Platz zum Schlafen brauchen, musste bereits aufgestockt werden.