Er stellt Zimmer für Flüchtlinge zur Verfügung

Gerade erst hat Daniel Ramsbacher die Feier zum 20-jährigen Bestehen des Restaurants beendet, bei dem es in der Cantina Mexicana eine ganze Woche lang täglich Festivals gab, schon rückt der 47-Jährige wieder in den Mittelpunkt. "Der Krieg in der Ukraine ist schrecklich. Ein Drittel unserer verfügbaren Zimmer stellen wir bis Ende April zur Verfügung. Es sind zwar nur sieben Betten, aber die geben wir gerne her. Auch die Verpflegung ist inklusive.