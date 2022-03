NÖ plant Impfung als Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge

Pop-Up-Stationen in Vorbereitung

Verantwortung übernimmt sie selbst indes in Sachen Ukraine-Hilfe. Denn wie die „Krone“ erfuhr, lässt die Gesundheitslandesrätin in den NÖ-Flüchtlingsunterkünften eigene Pop-Up-Impfstraßen vorbereiten. „Wenn hier der Bedarf da ist, werden wir rasch reagieren“, heißt es dazu von den Behörden.