Wie abgebrüht sind Sie schon, Herr Wehrschütz?

Im ORF-Morgenjournal haben Sie berichtet, dass die russischen Soldaten jetzt schon nahe am Stadtrand sind. Was befürchten Sie da in den nächsten Tagen?

Die Russen werden um Kiew den Sack zumachen. So wie in Mariupol wird es einen humanitären Fluchtkorridor geben, davon bin ich überzeugt. Wer die Stadt also verlassen will, muss gehen, wer nicht, muss bleiben. Und dann wäre es logisch, dass Russland die wichtigsten Infrastruktureinrichtungen mit massivem Artilleriebeschuss ausschaltet.