Schallenberg: „Die EU-Sanktionen haben schon Biss“

US-Außenminister bei Sondergipfel in Brüssel

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs kamen die EU-Außenminister am Freitagnachmittag zu einem Sondertreffen in Brüssel zusammen. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sowie US-Außenminister Antony Blinken waren dabei. Dies sei „ein sehr starkes Zeichen“ der transatlantischen Partnerschaft, so Schallenberg. Mit Verweis auf die UNO und die OSZE begrüßte der Außenminister die Abstimmung auf multilateraler Ebene. Dies sei ein „deutlicher Ruf an Russland, dass der Kurs unbedingt geändert werden muss“.