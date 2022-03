Zwei Oligarchen-Jachten in Italien beschlagnahmt

Diese bangen zunehmend vor dem Einzug ihres Eigentums. Im Fokus stehen vor allem die milliardenschweren Jachten von Abramovich, Shvidler und Co., die seit Tagen aus diversen Häfen ausgelaufen sind und auf Staaten zusteuern, in denen sie keine Beschlagnahme fürchten. So mancher aus Putins engerem Umfeld kann jedoch nicht nachvollziehen, warum er mit Zwangsmaßnahmen belegt wird.