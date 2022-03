So gelangen die Waffen vom Westen in die Ukraine

Da die russische Invasion in der Ukraine die osteuropäischen NATO-Partner zutiefst erschüttert und beunruhigt, haben die USA zudem Tausende zusätzliche Soldaten in diese Länder geschickt. Sie sind vor allem in Polen stationiert, wo General Milley am Freitag den Soldaten der 82. Luftlandedivision auf dem großen Truppenübungsplatz Nowa Deba im Südosten des Landes besuchte.