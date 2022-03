Auf der Flucht: Hier parken die Oligarchen-Jachten

Kogler will Oligarchen-Vermögen in Österreich erheben

Am Mittwochabend hat sich Österreichs Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) schließlich noch diesbezüglich geäußert: Aus seiner Sicht sind „Oligarchen“ bei Sanktionen „ein lohnendes Ziel“. Ihr Vermögen in Österreich „wird zu erheben sein“, sagte er laut Vorab-Information in der „Puls24“-Sendung „Milborn“. „Was in anderen Staaten der Union möglich ist, sollte auch in Österreich möglich sein. Es gibt Pläne, dem Ganzen auf die Spur zu kommen.“