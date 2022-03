Ukraine-Krieg „ist Überfall auf europäische Werte“

Wut in Ukraine als dominierendes Gefühl

Auf Widerspruch bei einer in Wien lebenden Ukrainerin stieß eine Passage von Scholls Rede, die von Rechtsextremen in der Ukraine, in Russland, aber auch in Österreich gesprochen hatte. Dies sei ein „russischer Spin“, klagte die Unternehmerin Oksansa Stavrou. Gleich häufig wie über das „Asow“-Bataillon müsse man doch auch über ein jüdisches Bataillon in der Ukraine sprechen, forderte sie. Auch gehöre Russland selbst entnazifiziert. „Wir kämpfen gegen Russland, das die Ukrainer als minderwertig erachtet und sie lieber tot als frei sieht“, sagte Stravrou. Das dominierende Gefühl in der Ukraine sei derzeit Wut.