Russische Soldaten schon „sehr knapp am Stadtrand“

Wehrschütz berichtet im Ö1-„Morgenjournal“ von Bildern eines abgeschossenen russischen Panzers in den östlichen Außenbezirken Kiews. „Das hieße, dass russische Vorposten bereits sehr knapp an den Stadtrand gekommen sind“, so der Reporter. Darüber hinaus sei es einmal mehr zu Fliegeralarm in der ukrainischen Hauptstadt gekommen. Für all jene, die noch aus der Region fliehen wollen, könnte nur noch ein kurzes Zeitfenster bestehen - laut Wehrschütz ist weiterhin nur noch die Südroute aus der Stadt geöffnet.