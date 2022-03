Ukraine-Krieg: Putin bringt das Faustrecht zurück

Die Welt tritt in die Ära rücksichtsloser Machtpolitik ein. Der Kremlchef hat die Grundprinzipien niedergetrampelt, die seit 1975 in Europa galten: Die Schlussakte der Konferenz für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE, Später OSZE) garantierte die Sicherheit der Grenzen in Europa.