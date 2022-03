Überwältigende Hilfsbereitschaft im Ländle

In politischen Fragen sind sich Raphael Wichtl (ÖVP) und Fabienne Lackner (Neos), die der jeweiligen Jugendorganisation ihrer Partei vorstehen, oft uneins, bezüglich ihrer Haltung zum Ukraine-Krieg passt aber kein Blatt zwischen sie. Davon zeugt nicht zuletzt ein Hilfsprojekt, das die beiden in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft haben: „Wir laden alle ein, am Sonntag von 14 bis 16 Uhr in Bregenz am Festspielplatz ausgewählte Sachspenden abzugeben, die wir dann in Kooperation mit dem ’structure projects network’ nach Moldawien bringen werden.“ Benötigt werden Campingmatratzen, Decken, Schlafsäcke, Verbandskästen, Autoapotheken und Windeln.