„Kettenreaktion wird uns intensiv beschäftigen“

„OÖ-Krone“:Herr Straßer, der Krieg in der Ukraine sorgt für einen Mangel an Kabelbäumen und bringt die Autoindustrie zum Stehen. Daher musste etwa BMW Steyr die Kurzarbeit für 3200 Mitarbeiter beantragen. Zugleich vermeldet der Wirtschaftsbund, dass fast 62.000 Stellen in Oberösterreich nicht besetzt sind.

Gerhard Straßer: Die Situation kann man wohl nur mit dem Wort „absurd“ beschreiben. Es gibt in allen Bereichen einen Personalbedarf, wir haben allein beim Arbeitsmarktservice mehr als 30.000 offene Stellen gemeldet und trotzdem steigt die Zahl jener, die in Kurzarbeit sind, an.