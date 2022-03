Mayer: „So etwas verdaut man nicht einfach“

Wenn man so große Erfolge und so viele Termine hinter sich hat - wie schwer ist es, sich noch für die letzten Weltcup-Wochen zu motivieren?

Überhaupt nicht schwer. Ich freu mich auf das Saisonfinale! Die Piste hier in Kvitfjell ist in einem super Zustand, das werden lässige Rennen. Wir wissen, dass es in Kvitfjell immer extrem knapp zur Sache geht, so wird es auch diesmal sein. Ich fahre sehr gerne hier, hab die bisher letzte Abfahrt (2020, Anm.) gewonnen - verstecken muss ich mich also nicht. Und nach den übertriebenen Hygienemaßnahmen in China tut es auch sehr gut, dass es hier in Norwegen nicht einmal mehr eine Maskenpflicht gibt.