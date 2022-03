„Mr. Olympia“ Matthias Mayer im Talk

Mit Bronze in der Abfahrt und Gold im Super-G hat sich Matthias Mayer bei den Olympischen Spielen in Peking in eine eigene Liga katapultiert, er hält nun nach Pyeongchang 2018 und Sotschi 2014 bei insgesamt drei Goldmedaillen. Matthias Mayer und die Olympischen Spiele - das gehört einfach zusammen! Im exklusiven „Steilhang“-Talk mit Moderatorin Michaela Mayer verrät „Mr. Olympia“, wie er es schafft bei Großereignissen mental stark zu sein, wie wichtig ihm Familie, Freunde und auch soziales Engagement sind, welche Ziele er jetzt im Weltcup hat und dass eine WM-Medaille noch auf der Wunschliste steht. Außerdem blickt „Steilhang“ zurück zum erfolgreichen Heimweltcup der Skispringerinnen in Hinzenbach und gibt eine Vorschau auf das Slalom-Spektakel in Flachau - heute mit dem Ski-Experten der Kronen Zeitung Alex Hofstetter.