Paukenschlag! Greil fix beim „Finalgegner“

Greil selbst hält sich auf „Krone“-Anfrage natürlich bedeckt, betont: „Ich konzentriere mich nur auf Austria Klagenfurt, wir wollen unbedingt in die Meisterrunde. Alles andere blende ich aus!“ Verständlich. Zumal der gebürtige Salzburger seinen künftigen Arbeitgeber ja am Sonntag in die „Flop 6“ schießen könnte.