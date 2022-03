Rauch: Neuer Minister kommt aus ÖVP-Grün-Koalition

Jetzt ist es also so weit. Rauch dürfte den Job nicht angestrebt haben, er soll aber dem Drängen und den Bitten von Werner Kogler nachgegeben haben. Dem Vernehmen nach geht es bei der Rochade nicht nur um die Gesundheitsagenden, sondern vor allem um das Sozialressort. Denn wenn die Pandemie hoffentlich bald vorbei ist, wird der Sozialminister, auf den viele drängende Aufgaben warten, mehr und mehr in den Fokus rücken. Seit Jahren wird eine umfassende Pflegereform versprochen, passiert ist bis jetzt allerdings so gut wie nichts.