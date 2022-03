Insider: Mückstein unmittelbar vor dem Aus

Nur kleinster Kreis in Plan eingeweiht

„Das wundert mich nicht“, sagen die meisten in politischen Kreisen, angesprochen auf die wohl bevorstehende Rochade im Gesundheitsministerium. Nur ein sehr kleiner Kreis bei den Grünen dürfte in die Pläne eingeweiht sein. Und was sagt diese Gruppe der Entscheidungsträger? Rein gar nichts. Sie schweigt eisern und ist auf Tauchstation gegangen. Telefonanrufe gehen ins Leere. Wenn plötzlich niemand abhebt, ist dies meist ein untrügliches Zeichen dafür, dass etwas im Busch ist.