ÖSV-Girl überflügelt Hirscher mit viertem Gold

Es war ein langes Zittern für Egger, die sich ihre ersten drei Junioren-WM-Titel vor zwei Jahren in Narvik (Nor) geholt hatte. Die Vorarlbergerin war mit Nummer drei gestartet und hatte eine klare Bestzeit markiert. Allerdings sollte sich bald herausstellen, dass sie nicht ganz so klar war, wie jene im einzigen Training. So blieb etwa die Schweizer Mitfavoritin Delia Durrer nur 0,27 Sekunden hinter Eggers Zeit. „Es ist einfach vom Training nochmals schneller geworden und im oberen Teil musste ich eine sehr weite Linie fahren“, sagt „Mäggy“.