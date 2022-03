Riesengroße Überraschung für ÖSV-Girl in Kanada

Dabei war die Anreise alles andere als einfach gewesen. „Am Ende war es eine sehr kurzfristige Entscheidung“, erzählt Norbert. „Der eigentliche Flugplan von München über Denver hat nicht funktioniert. Schließlich bin ich dann über Vancouver geflogen und Dienstag am späten Abend in Calgary gelandet.“ Dort übernachtete er, um seine Tochter am Mittwoch kurz vor der Eröffnungsfeier zu überraschen. „Es ist ihre letzte Junioren-WM. Das kann und will ich mir einfach nicht entgehen lassen“, gesteht der stolze Papa.