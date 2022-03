Verschreckte Tiere, gekappte Bäume und Müll

Das beobachtet auch Silke Antensteiner, Landwirtin in Vorderstoder. Bis zu 1000 Skitourengeher, Schneeschuh- und Winterwanderer sind an schönen Wintertagen auf ihrer Alm unterwegs. Und sie weiß auch, dass durch Skikanten gekappte Jungbäume zurückbleiben, Rehe in Futterzonen verschreckt werden und sich – wie überall, wo der Mensch unterwegs ist – Aludosen und Plastikverpackungen in der Natur finden.