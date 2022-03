Winterwetter beschert uns weiterhin eisige Morgen

Am Sonntag überwiegt schwacher Hochdruckeinfluss, regional scheint länger die Sonne. Besonders in der Osthälfte Österreichs muss aber auch mit einigen tiefen Wolkenfeldern gerechnet werden. Der Wind weht oft nur schwach, am ehesten aus Nord bis Ost. In der Früh zeigt das Thermometer meist minus neun bis minus zwei, am Tag maximal etwa plus zwei bis plus acht Grad.