Ex-Freud (27) bedrohte Klagenfurterin mit dem Tod

Am Vormittag wurde eine alkoholisierte 33-Jährige von ihrem ebenfalls alkoholisierten Ex-Partner in einer Wohnung in der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee festgehalten, geschlagen, getreten und sogar mit dem Umbringen bedroht. Die Polizei verhängte ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den 27-jährigen Ex-Freund, da der Mann aber bereits mehrfache Vormerkungen über Gewaltdelikte hatte, nahmen ihn die Beamten fest und brachten ihn in die Justizanstalt in Klagenfurt. „Der Mann ist nicht geständig gewesen und hat behauptet, er hätte sich nur verteidigt!“, heißt es seitens der Polizei.