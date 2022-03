„Das ist die Ermordung des ukrainischen Volkes“

Terechow berichtete infolge der Sprengungen von Problemen bei der Strom- und Wasserversorgung von Charkiw. Zuvor hatte er von 87 beschädigten Wohngebäuden, neun Toten und 37 Verletzten gesprochen. In der Region Kiew wurden am Montagabend ein Wohnheim und zwei fünfstöckige Wohnhäuser zerstört, berichteten die Behörden. Die Gebäude befanden sich in den Städten Wasylkiw, Bila Zerkwa im Südwesten Kiews sowie in der Siedlung Kalyniwka in Nordwesten der Stadt.