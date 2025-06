Amok-Drohung: Unterricht bei verschlossenen Türen

Die Stadtgemeinde Schwaz wandte sich bereits am vergangenen Samstag mittels einer offiziellen Information auf ihrer Homepage an die Bevölkerung. Darin heißt es: „Am Freitag, dem 20. Juni 2025, wurde die Direktion der Mittelschule 1 darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine Drohung gegen die Schule ausgesprochen wurde. Die Polizei und die Bildungsdirektion wurden unmittelbar informiert und haben ihre Arbeit aufgenommen. Da leider in den sozialen Medien einige Falschmeldungen kursieren, ist auch die Stadtgemeinde Schwaz sehr daran interessiert, die Situation aufzuklären.“