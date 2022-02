1600 Ukrainer überschritten Österreichs Grenze

Etwa 1600 Ukrainer haben am Sonntag laut Innenministerium die österreichische Grenze überschritten, der Großteil im Pkw. Davon gaben etwa 70 Prozent an, weiterreisen zu wollen. Österreich sei für die Flüchtlinge kein primäres Zielland, betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Finanzielle Hilfe wird am meisten gefordert.