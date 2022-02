Ukrainer sind „Iskander“-Angriffen ausgeliefert

Hinter einer trockenen Meldung des ukrainischen Generalstabschefs verbirgt sich blanker Horror für die Hunderttausenden Zivilisten in den ukrainischen Großstädten: „Erstmals wurden taktische Iskander-Raketen von Russland in der friedlichen Stadt Schytomyr eingesetzt“, hieß es am Montag (siehe Video unten). Bei diesen Waffen handelt es sich um große, hochpräzise Raketen, die aus Hunderten Kilometern Entfernung metergenau auf ein Ziel gelenkt werden können - und dort verheerenden Schaden anrichten.