Kiew und Moskau treffen sich zu Friedensgesprächen

Am Montagmorgen sollen die Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland in der weißrussischen Region Gomel beginnen. Die ukrainische Delegation sollte am Vormittag am Verhandlungsort eintreffen. „Ich glaube nicht an ein Ergebnis dieses Treffens, aber lasst es uns versuchen“, zeigte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Vorfeld wenig optimistisch.