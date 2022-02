Russen attackieren weiter: Explosionen in Kiew

Kurz nach Ende einer ersten Runde von Friedensverhandlungen zwischen Russen und Ukrainern hat es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Medienberichten zufolge mindestens zwei große Explosionen gegeben. In Charkiw wurden mindestens drei Einschläge gemeldet. Auch in anderen Gebietshauptstädten wurde Luftalarm ausgelöst.