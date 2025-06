Dass Papa Geschichte schreibt, ist ihm völlig egal

Von wem die Rede ist? Von Isaiah Hartenstein, frischgebackenem NBA-Champion. Als erster Deutscher nach Dirk Nowitzki 2011 holt er sich die Trophäe. Mit den Oklahoma City Thunder hat er soeben das entscheidende Spiel sieben in den Finals 103:91 gegen die Indiana Pacers gewonnen und so die Meisterschaft geholt. Jetzt ist Party angesagt, Pokalübergabe. Nur einem ist das alles völlig wurscht: seinem Sohnemann. Während die Basketballwelt Kopf steht, Oklahoma im Feier-Modus ist, eine Reporterin Interviews verlangt, büselt Hartenstein Junior geradezu selig in den Armen des erfolgreichen Papas. Süß, der kleine NBA-Zwerg. Das Bild geht gerade um die Welt.