Jeff Bezos‘ Millionenhilfe für Venedigs Lagune

Weiterhin drohen Proteste

Bezos‘ Hochzeit könnte aber von Protesten überschattet werden. Mehrere Aktionen von Bürgeraktivistinnen und -aktivisten gegen das Megaevent sind in Planung. „No Space for Bezos“ lautet der Slogan der Kampagne. Greenpeace-Aktivisten und die britische Gruppe „Everyone Hates Elon“ protestierten am Montag gegen die Hochzeit. Sie entrollten auf dem Markusplatz in Venedig ein riesiges Banner von 400 Quadratmetern. Darauf stand der Satz: „If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax“. („Wenn du dir Venedig für deine Hochzeit mieten kannst, kannst du auch mehr Steuern zahlen“).