Sturm: Kein „hitzefrei“ – dafür brennende Fragen

24 Feldspieler, dazu noch drei Tormänner schwitzten beim Start des regierenden Fußballmeisters in Graz nicht nur ob der Trainingsintensität. Im Schatten hatte es über 30 Grad, die schwarz-weißen Kicker hatten dennoch durchwegs ein Grinsen im Gesicht. „Ich genieße die paar freien Tage mit meiner Familie sehr, aber ich bin auch sehr gerne hier in Messendorf“, meinte Sturm-Kapitän Stefan Hierländer, der bereits in seine zehnte Saison für die Grazer geht. In diesen Stunden dürfte die Vertragsverlängerung des Kärntner Anführers offiziell werden.