„Rakete schlug ein, wir mussten rasch fliehen“

Den blutigen Kriegswirren in der Ukraine entkommen konnte eine Großmutter mit einer ihrer Töchter und sechs Enkelkindern. Seit Samstag war die Familie auf der Flucht. Nach vielen Strapazen kam sie bei ihrer Verwandten in Großhöflein wohlbehalten an: „Sobald wir können, kehren wir in die Heimat zurück.“