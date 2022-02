Wie ein alter Stall zum kulturellen Kleinod wurde

Begonnen hat alles in einem verfallenen Stall mit Futterkrippe, der fürs Erste notdürftig hergerichtet wurde. Viele fleißige Hände, jede Menge Herzblut und Tatendrang haben 25 Jahre später ein kulturelles Kleinod im Bezirk Baden entstehen lasse. Denn die Kulturszene Kottingbrunn hat sich mittlerweile auch über die Region hinaus als Fixstern in der heimischen Kulturlandschaft etabliert. Seit der Geburtsstunde im Jahre 1997 mit dabei ist Vereinsobfrau Irene Künzel. „Wenigstens regnet es heute nicht mehr hinein“, erinnert sie sich an die Anfänge. Exakt am 27. Jänner vor 25 Jahren wurde die Kulturszene Kottingbrunn in der konstituierende Sitzung feierlich aus der Taufe gehoben. Bereits im September folgte mit „Der Mann von La Mancha“ die erste Aufführung. Ein Vierteljahrhundert später wird das Stück zum Jubiläum ab 2. September erneut auf die Bühne gebracht.